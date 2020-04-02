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Uludağ Üniversitesi rektöründen kan bağışı çağrısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı immun plazma tedavisi için bağışık olan kişilere kan bağışı çağrısında bulundu.


Prof. Dr. Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BUÜ Tıp Fakültesi Hastanemiz bünyesindeki Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezinin, Kovid-19 hastalığını geçiren kişilerden elde edilen plazma ile yeni hastaları tedavi etme izni çıktı. Daha önce bağışık olan kişilerin kan bankamıza gelerek bağışta bulunmaları hastalıkla mücadele adına önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

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