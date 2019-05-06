Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği'nde nöbet değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nde görev değişimi yapıldı. Hastanenin yeni Başhekimliği görevine Prof. Dr. Rıdvan Ali getirildi.

Başhekimlikte yapılan devir teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, öğretim üyeleri ve personel katıldı. Yapılan tören ile eski Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir, görevini Prof. Dr. Rıdvan Ali'ye devretti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, makamların gelip geçici olduğunu söyledi. Görev sürecinde hoş hatıralar biriktirmenin esas mesele olduğunu kaydeden Rektör Kılavuz; “Allah hepimize böyle görevler nasip etsin. Geçtiğimiz dönemde Levent hocamız özveriyle çalıştı ve başarıyla görevini tamamladı. Şimdi nöbetini Rıdvan hocamıza devrediyor. Levent hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, Rıdvan hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın” diye konuştu.

Başhekim olarak atanan Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise görevini devralırken, ekip bilinciyle çalışacaklarını söyledi. Prof. Dr. Rıdvan Ali, önceki Başhekime ve hastane yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Eski Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir de yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.