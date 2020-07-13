İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 100 hemşire alınacak

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nin hastanesinde sözleşmeli kadrosunda çalıştırılmak üzere, 100 hemşire istihdam edecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nin hastanesinde sözleşmeli kadrosunda çalıştırılmak üzere, 100 hemşire istihdam edecek.


Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ilan doğrultusunda, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre, toplam 161 sözleşmeli memur alımı yapacak.


Farklı öğrenim durumları, ihtisas alanları ve öngörülen niteliklere göre, alınacak yeni personelle Tıp Fakültesi'yle bağlantılı bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin kadrosu takviye edilecek.


Yeni alınacak personel kapsamında, hemşirelik lisans programından mezun olmak üzere toplam 100 hemşire ihtiyacı karşılanacak.


Sayıca, toplam 18 tıbbi laboratuvar teknikeri ile toplam 7 anestezi teknikeri alımı da, dikkati çekiyor. Diğer branşlar dahilinde de, eczacı, psikolog, diyetisyen, biyolog, fizyoterapist de bulunuyor.


Lisans programlarından mezunlar için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı ve önlisans prorgamlarından mezunlar için de 2018 KPSS (B) grubu (P93) puanı esas alınacak.


Başvurular, personel alımınına ait ilanın, Resmi Gazeate'de yayınlandığı bugün itibariyle 7 gün içerisinde, ‘http://personelalimi.uludag.edu.tr/'adresine yapılabilecek.


Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un dönemiyle akademik eğitim ve personel kadrolarının güçlendirilmesi için adımlar atılmaya devam ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.