Uludağ Üniversitesi yönetimi iftarını depremzedelerle yaptı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yöneticileri, Nilüfer Hatun Konukevi'nde kalan depremzede aileleri birlikte oruçlarını açtı.

Türkiye'yi sarsan büyük afetten etkilenerek Bursa'ya getirilen 70 depremzede, BUÜ Nilüfer Hatun Konukevi'nde misafir olarak kalmaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen ve idari personelle birlikte depremzede ailelerin Ramazan sofralarına konuk oldu.

İftarın ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yaşanan büyük afetin enkazının devlet ve millet dayanışması ile kısa sürede kaldırılacağını ifade etti. Acıların ilk günkü gibi taze olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İçimiz kan ağladı. Elbette sizler orada bizzat o felaketi yaşadınız. Ancak emin olun yaşanan acı ülke genelinde hissedildi. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz çok büyük bir özveri ile ilk andan itibaren şefkat elini bölgeye uzattı. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız başta olmak üzere sürekli olarak depremden etkilenen illerde mesai yapıyor. Bu elbette yitirdiğimiz canları geri getirmeyecek ancak felaketin yaralarını hızlıca sarabilmek için önemli bir güç olacaktır” şeklinde konuştu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Rektör Kılavuz; “Geride kalan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz ülke olarak kararlılık gösterirsek, inşallah 1 veya 1,5 yıl içerisinde şehirlerimizi çok daha nitelikli yapılara kavuşturacağız. Bölge halkına dayanıklı binalar inşa ederek teslim edilecek. Gelecek günlere daha güvenli bakılacak. Hamdolsun devletimiz güçlü. Milletimiz çok kadirşinas. İnşallah hep birlikte tüm zorlukları aşacağız. Sizler misafir olarak burada bizim başımızın tacısınız. Ancak insanın kendi evi gibisi yok. Kısa zamanda evlerinize ve şehirlerinize kavuşmanızı diliyorum” dedi.

Hep birlikte yapılan iftarın ardından Üniversite Yöneticileri ile aileler uzun süre sohbet etti.