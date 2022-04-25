Uludağ Üniversitesi'nde balonlar hasta çocuklar için gökyüzüyle buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çocuk İmmünoloji ve Romatoloji bölümü çalışanları, "kalıtımsal bağışıklık sistemi yetersizliği" olarak tanımlanan primer immün yetmezliğine dikkati çekmek amacıyla balonları gökyüzüne bıraktı.

Her yıl 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası olarak kutlanıyor. Primer immün yetmezlikler dünya çapında nadir hastalıklar çerçevesinde olmakla beraber ülkemizde sık akraba evlilikleri nedeniyle oldukça sık görülmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi Primer immün farkındalık haftası dolayısıyla gökyüzüne balon bırakma faaliyeti yaptı. Düzenlenen faaliyette erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çeken Uludağ Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Romatoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekin, “Bu hafta primer immün yetmezliği haftası. Doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan hastaların varlığını topluma duyurmak sebebiyle bu faaliyeti düzenledik. Birazdan uçuracağımız her bir balon bir hastamızı temsil ediyor. 460 farklı immün yetmezliği olup bu hastalar çeşitli mikroorganizmalarla enfeksiyona yakalanıp kanser oluyorlar. Erken teşhis edilirse hayatları kurtuluyor. Kemik iliği nakli yada immunoglobulin tedavisiyle. Tedavide normal bireyler gibi yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Ülkemizde akraba evliliğinin yüksek olması sebebiyle bağışıklık sistemi hastalıklarını yoğun olarak görmekteyiz ve biz bu hastaları Bursa'da erken teşhis edebiliyoruz. Başarılı bir şekilde tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Bugünkü programda hastalarımızın bir kısmıyla birlikte olacağız. Balon uçurarak sesimizi duyurmaya çalışacağız” dedi.