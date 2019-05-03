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Uludağ Üniversitesi'nde Ramazan boyunca iftar imkanı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ), Ramazan ayı boyunca Merkez Görükle Kampüsü Öğrenci Yemekhanesi, İlahiyat Fakültesi Yemekhanesi ve Ali Osman Sönmez Kampüs Yemekhanesi’nde öğrencilere, çalışanlara ve hasta yakınlarına ücretsiz iftar yemeği verilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ), Ramazan ayı boyunca Merkez Görükle Kampüsü Öğrenci Yemekhanesi, İlahiyat Fakültesi Yemekhanesi ve Ali Osman Sönmez Kampüs Yemekhanesi'nde öğrencilere, çalışanlara ve hasta yakınlarına ücretsiz iftar yemeği verilecek.


Bursa Uludağ Üniversitesi, Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayında ücretsiz iftar geleneğini sürdürecek. Tüm Ramazan boyunca her akşam 3 farklı yemekhanede iftar yemeği dağıtılacak. İftar menüsünden öğrenciler, çalışanlar ve hasta yakınları faydalanabilecek. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite yönetimi olarak, yaklaşan Ramazan ayının manevi ikliminin üniversite ortamında da yayılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.


Öğrencilerin, ders çıkışlarında doğrudan yemekhaneye giderek ücretsiz iftar yemeğinden faydalanabileceğini vurgulayan Rektör Kılavuz; “Özellikle iftar saatlerinde yemekhanelerimizde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Burada öğrencilerimizin mağdur edilmemesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bunun yanı sıra çalışanlarımız, akademisyenlerimiz ve hasta yakınları da bu imkândan faydalanabilecek. İnşallah, Ramazan ayını üniversitemiz içerisinde en güzel şekilde geçireceğiz” diye konuştu.

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