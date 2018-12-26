Uludağ Üniversitesi'ni seçen öğrenciler bursa doyacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni 2019-2020 eğitim öğretim yılında tercih edecek en yüksek puanlı 5'er öğrenci aylık 500 TL burs almaya hak kazanacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 2015 yılında başlattığı ‘Burs Kampanyası' 2019 yılında devam edecek. Eğitim için Bursa Uludağ Üniversitesi'ni tercih eden başarılı öğrenciler, aylık 450 ile 600 TL arasında değişen burslara kavuşacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2019-2020eğitim öğretim döneminde burs kampanyası için firmalarla protokol imzalamayı sürdürüyor. Kampanyaya son destek EmseyHospital Hastanesi'nden geldi. Hastane ile imzalanan protokol sayesinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni tercih eden ve yerleşen en yüksek puanlı 5'er öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek. Eğitim süreleri boyunca bursları devam edecek öğrencilerden en az 2,75 gano ve sınıf tekrarı yapmama şartı aranacak.

“İlk 5 üniversite arasına girdik”

Törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitelerin kalkınması ve kaliteli eğitim verebilmesi için fiziki yatırımlardan farklı konuların da büyük önem taşıdığına işaret etti. Öğrencilerin tercih aşamasında üniversitelerin kendisine sunabileceği her türlü katkıyı araştırdığını vurgulayan Rektör Ulcay; “Sınavdan iyi puan alan ve tercih noktasına gelen öğrenciler, ilk önce üniversitenin kendisine katabileceği artı değerleri sorguluyor. Bizim yaptığımız burs kampanyası öğrencide ve ailesinde olumlu bir algı oluşturuyor. Başarılı öğrencilerin eğitim için üniversitemizi tercih etmesi, eğitim kalitemizin daha da yukarılara çıkması için ciddi bir tetikleme oluşturuyor. Başarılı öğrenci, başarılı akademisyen, kaliteli bir alt yapı ve modern eğitim imkânları üniversiteleri Türkiye ve dünya sıralamasında üst seviyelere çıkarmak için ciddi bir imkân sağlıyor. Bu kampanyamıza destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EmseyHospital Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Yekeler ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği burs kampanyasını takdirle karşıladıklarını söyledi. Başarılı ve zeki öğrencilerin her üniversite için büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Hayrettin Yekeler; “Üniversitelerin yanı sıra sağlık sektörünün de bu öğrencilere ihtiyacı var. Sektörümüz için hayati bir önem taşıyor. Bizlere bu imkanı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Ulcay'a ve dekanlarımızı teşekkür ediyoruz” dedi.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da burs protokolüne destek veren tüm firmalara teşekkür etti.