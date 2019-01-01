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Uludağ yeni yıla havai fişeklerle “merhaba” dedi

Kış ve kayak turizmin gözde mekanlarından Uludağ, havai fişek eşliğinde 2019’a “merhaba” dedi.

Kış ve kayak turizmin gözde mekanlarından Uludağ, havai fişek eşliğinde 2019'a “merhaba” dedi.


Kış ve kayak turizminin önemli yerlerinden olan Uludağ, havai fişek ve eğlence ile yeni yıla girdi. Uludağ birinci bölgede bulunan kayak pistlerinde düzenlenen havai fişek gösterilerinin ardından müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar yeni yılı doyasıya kutladı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Uludağ'da tatilciler -10 derecede yeni yılın coşkuyla karşıladı. Otellerde yüzde 100'lük doluluk oranı olduğu öğrenilirken, günü birlikçiler de araçlarıyla Uludağ'a akın etti.

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