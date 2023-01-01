Uludağ yeni yıla karsız ama coşkulu girdi

Bursa Uludağ'da bu yıl kar yağmadığı için pistler boş kaldı. Tatilciler yeni yıla otellerdeki organizasyon ve konserle girdi.

Bu yıl Uludağ'da beklenen kar yağışı olmayınca pistler boş kaldı. Yeni yıla karsız bir Uludağ'da girmek isteyen vatandaşlar ise otellerde düzenlenen etkinliklere ve konserler yoğun ilgi gösterdi. Uludağ Monte Baia Otelde ünlü sanatçı Sinan Güleryüz sahne alırken yeni yıla girişte hareketli şarkılarıyla dinleyicilere coşkulu bir gece yaşatırken Güleryüz'e ünlü oyuncu Özge Özder de eşlik etti.

Yeni yılın ilk dakikalarında otellerin eğlence merkezlerinde sahne alan dj performansları ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Ayrıca Uludağ'a beklenen karın 10 Ocak itibari yağması beklendiğinden sömestre tatilinde sezonu başlatacak olan otellerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.