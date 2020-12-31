Uludağ yeni yıla karsız ve sessiz girecek

Her yılbaşında renkli görüntülere sahne olan Uludağ bu yıl salgından ve hava şartlarından dolayı karsız ve sessiz yeni yıla 'merhaba' diyecek.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ, uzun yıllardan sonra yılbaşına karsız girecek. Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda otel, kafe, restoranlarda eğlence düzenlenmeyecek. Otellerde geçen yıl yüzde 100'e ulaşan doluluk oranları bu sene yüzde 15-20'lerde seyrediyor. Fiyatlarda geçen yıla göre çok fazla değişiklik olmamasına rağmen, yapılan 4 gün kal 3 gün öde gibi kampanyalar da otelleri doldurmaya yetmedi. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, kayak pistlerinin dolup taştığı görüntüler yerine Uludağ'da sessizlik hakimdi.

Uludağ'da Karinna Otel Büro Müdürü Harbi Türk, “Uzun yıllar sonra karsız bir yılbaşı geçirmiş olacağız. Kar ve kayak olmasa da Uludağ bir markadır. Burada olmak isteyen misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu gecede bütün aktiviteleri yasaklara göre ayarladık. Misafirler yılbaşı havasında geçirecek ama tedbirlere de dikkat edilecek. Doluluk oranlarımız geçen yıla göre çok düşük. Tabi bunda kar etkisi var ama asıl etki pandemidir. Bizler açığız ve hizmet veriyoruz. Bizim orman köşklerimiz var. Onlar daha bireysel olduğu için oralar dolu diyebilirim” dedi.

Uludağ'da çoğu mekanın kapalı olduğu gözlemlenirken, ilerleyen saatlerde de bir değişiklik olması beklenmiyor.