Uludağ yılbaşına hazır

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yeni yıla sayılı günler kala kar yağışının devam etmesi, işletmeci ve tatilcilerin yüzünü güldürdü. Uludağ, yeni yıla otellerde yüzde yüzlük doluluk oranı ile girecek.

Uludağ'a yeni yılda tatilci ve turistler akın edecek. Yeni yıla sayılı günler kala zirvede yer bulmak ve adım atmak adeta imkansız hale geldi. Zirvede 4 gündür kar yağışının devam etmesiyle birlikte şu an da kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yılbaşı günü de zirve de kar yağışının sürmesi bekleniyor. 31 Aralık Salı günü gündüz kayak yapıp, yılbaşı gecesi her şey dahil paketleriyle otelde konaklama ve yılbaşı balo programlarına katılmanın iki kişi için maliyeti 3 ile 4 bin lira. Ayrıca yılbaşında zirveye vatandaşlar ister teleferikle, isterse otomobilleriyle iki farklı şekilde çıkabiliyor. Teferrüç Mahallesi'ndeki teleferik istasyonundan kalkan kabinler 40 dakika süren doğa ile baş başa bir yolculuğun ardından tatilcileri Sarıalan'a ulaştırıyor. Karla kaplı ormanın arasında geçen bu yolculuk için kişi başı tam gidiş geliş 48 TL, öğrenci ise 35 TL.

2 kişilik oda 4 bin lira

Özel araçlarıyla çıkmak isteyen tatilciler çevre yolundan şehir merkezi bağlantılarını takip ederek Çekirge ya da Pınarbaşı bölgelerinden dağ yoluna ulaşabiliyor. Uludağ'da milli parkların ardından ilk durak Sarıalan. Buradan hediyelik eşyalar alan tatilciler, sıcak saleplerini yudumluyor. Daha sonra birinci ve ikinci bölge olmak üzere 16 turistik otelin bulunduğu oteller bölgesinde yeni yıl için çok önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Bölgedeki otellerde yılbaşı için 2 kişilik bir oda tutanların, günlük konaklama bedeli olarak 3 bin 500 ila 4 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

Alkoçlar Otel Müdürü Levent Binici, "Bu sene kar biraz geç geldi. Kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Yeni yıla girerken otellerimiz yüzde yüz kapasiteye çıkıyor. Pistlerde adım atacak yer yok. Kar yağışının böyle devam etmesini istiyoruz. Bütün kayakseverleri Uludağ'a bekleriz" dedi.

Otellerde neredeyse yer olmadığını, doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaştığını belirten Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk ise "Uludağ'da kar yağışı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yani yılbaşında da kar yağışı görünüyor. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde yüzde yüzlere yaklaştı. Yılbaşında otellerde yer bulmak neredeyse imkansız. Kar yağdığını duyan kayakseverler Uludağ'a akın etti. Pistler de açık, herkes doyasıya eğleniyor" dedi.