İhlas Haber Ajansı

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Uludağ yolu üzerine bulunan restoran, alev alev yandı

Bursa’da bir restoran alev alev yanarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir restoran alev alev yanarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneybayır Mahallesi'de meydana geldi. Uludağ Yolu üzerinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken soğutma çalışması sürüyor.


Restoranın yanma anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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