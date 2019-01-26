Uludağ yolunda 2.5 kilometrelik trafik

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Pistler dolup taşarken, milli park girişinde 2.5 kilometrelik araç kuyruğu yaşanıyor.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Zirveye çıkmak isteyen sürücüler, milli parklar girişinde yoğun trafik ile karşılaştı. Milli parklar girişinde 3 gişe çalışmasına rağmen 2.5 kilometrelik kuyruk oluştu. Yoğun araç kuyruğunun ardından milli parklarda kuş uçurtmayan jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Gelen araçların kar lastiği olup olmadığını kontrol eden ekipler, araçları sorguladıktan sonra zirveye yolluyor.

Pistler doldu

Öte yandan sömestr tatilinde pistlerde doldu. Uludağ'a yoğun ilgi gösteren tatilciler kayak yaparak, karın tadını çıkartıyor. Ara ara kar yağışının etkili olduğu zirvede kar kalınlığı 153 santimetre olarak ölçüldü. Ara ara kar yağışının etkili olduğu zirvede en yüksek sıcaklık eksi 1, en düşük ise eksi 9 olarak ölçüldü.