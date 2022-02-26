İhlas Haber Ajansı

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Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa Uludağ yolunda etkili olan kar yağışı ve sis sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, dün öğle saatlerinde Kış Turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun sis nedeniyle birbirini göremeyen iki araç yerlerin karlı kaplı olması sonucu duramayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si Arap turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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