İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ yolundaki kaçak ev yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Yiğitali Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Yiğitali Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen evi yıktı.


Kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, İmar Barışı fırsatçılarına geçit vermiyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ yolu üzerinde yer alan Yiğitali Mahallesi'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenip hakkında yıkım kararı alınan bir ev, iş makinesi ile yıkıldı. Belediye yetkilileri kaçak evin 2018 yılı içerisinde inşa edildiği için İmar Barışı kapsamı dışında kaldığını belirtti.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.