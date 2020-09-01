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Uludağ zirvesine 4 metrelik bayrak direği

Marmara bölgesinin 2543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ Zirvesinde bayrak direği yenilendi.

Yıllarca sopa ve plastik borudan yapılan direğin yerine 4 metrelik bayrak direği dikildi.


Zorlu tırmanış hafta sonu gerçekleşirken, malzemeler Bursa offroad kulüpleri tarafından göller bölgesine çıkarıldı. Göller bölgesine gelen kum, çimento, su ve demir gibi yapı malzemeleri kısa adı YAK olan Yıldırım Arama Kurtarma ekibinden oluşan 25 gönüllü tarafından yaklaşık 5 saat taşınarak zirveye ulaştırıldı. Gece boyunca murç ve çekiç ile kayalar kırılarak açılan 1 metre derinliğinde açılan kuyuya direğin bağlantı temeli atılırken, ekipler geceyi Kilimli Gölde kamp yaparak geçirdi.


Sabahın erken saatlerinde tekrar zirveye tırmanan ekip, bayrak direğini montajını yaptı. Ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ekip adına açıklama yapan Yıldırım Arama Kurtarma Başkanı Bülent Suayiş, "Marmara bölgesinin en yüksek noktası Uludağ zirve olarak kabul gördüğü günden itibaren günümüze bayrak direği dahi olmayan zirvenin eksikliğini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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