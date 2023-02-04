Uludağ'a akın eden tatilciler, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu

Kış turizminin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 11 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilinin son hafta sonunu, Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler trafikte ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.