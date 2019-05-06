Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi. Kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattının bakıma alındığı açıklandı.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Siz değerli misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek adına 6 Mayıs- 3 Haziran arasında tesisimizdeki tüm istasyonlar kapalıdır. Tarih güncellemeleri için mutlaka takipte kalın" denildi.