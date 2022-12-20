Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm bölgelerinden biri olan Uludağ‘a teleferik ile çıkanları üzecek haber geldi. Yeni yıl öncesi Bursa teleferik fiyatları zamlandı.

Yüzde 50'ye yakın zam gelen ücretler, Bursa Teleferik resmi internet sitesinden yayımlandı.

10.00-18.00 saatleri arasından hizmet veren teleferikte gidiş-geliş 90 lira olan teleferik fiyatları, kış sezonu başlamasıyla 130 lira oldu. Öğrenci bilet fiyatları gidiş-dönüş için 70 lira belirlenen teleferikte, 2016 ve sonrasında doğanlar için fiyat tarifesi uygulanmıyor.