İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.


Şehir merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattının bakıma alındığı açıklandı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan teleferikle alakalı Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz 11-15 Kasım tarihleri arasında kışlık bakım sebebiyle kapalı olacaktır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.