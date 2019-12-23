Uludağ'a çıkacaklara uyarı

İki gündür Bursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bugün de ara verildi. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" denildi.