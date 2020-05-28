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Uludağ'a mayıs ayında kar yağmaya devam ediyor

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a mayıs ayında kar yağmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mayıs ayında kar yağmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta son 75 yılın en sıcak gününü yaşayan ve 38 dereceyi bulan sıcak hava dalgasının ardından Uludağ'a kar yağmaya devam ediyor. Birkaç gün önce başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı ise 3 derece olarak ölçüldü. Uludağ kısmen beyazlara bürünürken, zirvede olanlar haziran ayına 3 gün kala yağan karın şaşkınlığını yaşadılar.

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