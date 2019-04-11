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Uludağ'a Nisan karı...Arap turistler kızak kaydı

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ’da, gece boyunca etkili olan kar yağışı yerini sis ve doluya bıraktı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, gece boyunca etkili olan kar yağışı yerini sis ve doluya bıraktı. Görüş mesafesi 1 metreye kadar düşerken, kar küreme makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Zirveye gelen Arap turistler kızak kayarken, kar kalınlığı 55 santimetre olarak ölçüldü.


Uludağ'da kayak sezonunun sona ermesine rağmen kar yağışı devam ediyor. Uludağ'da 2 gün önce başlayan ve aralıklarla yağan kar yağışı gece boyunca etkili olurken, sabah saatlerinde ise yoğun sis ve dolu yağışı görüldü. Telesiyejin çalışmasını fırsat bilen Arap turistler karın keyfini çıkartarak kızak kaydı. Uludağ yolunda da kar küreme makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı 55 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığının en düşük eksi 2 derece, en yüksek 5 derece olması bekleniyor. Uludağ'da kar yağışının Cumartesi gününden sonra gök gürültülü sağanak yağışa


dönmesi bekleniyor.


Arap turistleri taşıyan bir şoför ise yolda gelirken kar ve sisten dolayı sıkıntı çektiğini dile getirerek, "Uludağ'a vardığımızda aracımız kara saplanmıştı. Yoğun bir çaba sonucu aracı kurtarmayı başardık. Yoğun sise rağmen şimdi geri dönmek zorundayız" diye konuştu.

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