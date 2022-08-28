İhlas Haber Ajansı

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Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi

Uludağ’da aç kalan ayı yemek ararken tatile giden bir aile ile yüzyüze geldi.

Uludağ'da aç kalan ayı yemek ararken tatile giden bir aile ile yüzyüze geldi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.


Bursa'da turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'da, ormandan yerleşim yerine inen aç ayı, bungolov evlerin bahçesinde oturan aile ile karşı karşıya geldi. Ayı ile karşılaşan aile sessiz durarak o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.


Ayı aile zarar vermeden geldiği ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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