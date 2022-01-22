Uludağ'a zincirsiz çıkış izni verilmiyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 105 santimetreye ulaşırken, jandarma ekipleri 8.kilometreden itibaren araçların zincirsiz çıkışına izin vermiyor. Uludağ'ın eteklerindeki Yiğitali Köyü'nden 82 kişi de araçlara zincir takmak için seferber oldu.

Uludağ'da sabah saatlerinde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Uludağ karayolunun kapanmaması için karayolları ve büyükşehir ekipleri hem küreme hem tuzlama çalışması yapıyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler muhtemel kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da gizli buzlanma ve yolun kaza ya da başka sebeplerle kapanma ihtimaline karşı jandarma ekipleri de tedbirlerini arttırdı. 8.kilometreden itibaren kar lastiği olsa da araçların zincirsiz çıkmasına müsade edilmiyor. Jandarma ekipleri araçları tek tek durdurup zincir kontrolü yapıyor.

Valilik tarafından yetkilendirilen Yiğitali Köyü'ndeki 82 kişi de araç sahiplerine zincir takılması ve satışı konusunda yardımcı oluyor. Binek araçların zincirleri 300 ile 500 lira arasında SUV ve cip tarzı araçların da zincirleri 500 ile bin lira arasında değişiyor.

Uludağ'a tatil için gelenler yolda kar sürpriziyle karşılaşırken, zincirlerini taktırıp yollarına devam ettiler.