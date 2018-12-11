Uludağ'da 2 gündür yağan tipi şeklinde kar hayatı felç etti

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Uludağ'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken yağan kar sonucunda pistler kayakseverlere açıldı. Kar kalınlığının ise 50 santimetreyi aştığı öğrenildi.

Sezonun açılmasına 1 gün kala yoğun kar yağışı ve fırtına Uludağ'da hayatı olumsuz etkiledi. Bugün itibari ile şiddetini arttıran kar yağışının hafta sonuna kadar yağması beklenirken yağan kar sonucunda pistlerin yarından itibaren kayakseverlere açılacağı öğrenildi. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yoğun sis ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Kar lastiği takmayan bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Uludağ'a yağan karın bir bölümü mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı sebebiyle eridi. Ancak dün akşam saatlerinde Uludağ'da yoğun kar ve fırtına çıktı. Hız kesmeyen kuvvetli yağış pistleri ve yolları karla kapladı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Uludağ'da kar kalınlığının 50 santime ulaştığı öğrenildi. Yaklaşan yılbaşı tatili sebebiyle otellerin tamamının rezervasyon oranları yüzde 80'e çıktı. Dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok pist açılırken, Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar yollarda kaldı, Zincir takmadıkları için yolda kalan vatandaşların bazıları geri döndü.

Bof Otel Müdürü Ozan Yuvacı, “Meteorolojinin verdiği tahminler tuttu. Pazartesiden itibaren kar yağışı başladı. Bu gün özellikle etkisini gördük. Biz de burada kar yağınca suni kar makinesini çalıştırarak pistleri biraz daha aktif hale getirdik. Üstüne yağan kar ve tipi ile tatilciler çok iyi bir şekilde bu hafta sonunda kayak yapılabilecek. Yağan bu kardan dolayı yarından itibaren kayak pistleri açılacak. Kar olarak her hangi bir sorun yok. Bu hafta tüm misafirlerin Uludağ'da çok rahat bir şekilde kayak yapabileceğini söyleyebiliriz. Kar yağışı ve tipi bu hafta sonuna kadar devam edecek. Ondan sonra hava açıyor pistlerde açık olacak. Tüm misafirleri Uludağ'a bekliyoruz” dedi.