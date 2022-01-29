Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili için gelenlerle ve günübirlikçiler pistlere akın etti. Aileleri ile doyasıya eğlenen gençler, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Güneşli havayı gören vatandaşlar, hafta sonu için Uludağ'a akın etti. Günübirlikçilerle, sömestri tatili için Uludağ'a gelenler pistlere akın edince adım atacak yer kalmadı. Kimi, babasının çektiği kızakta keyif yaparken, kimi ise kayak yapmayı öğrenmek için büyük çaba sarf etti.

İstanbul'dan gelen tatilciler, Uludağ'da büyük olmaktan mutluluk duyduğunu ve her sene gelmeye çalıştıklarını dile getirdi.