İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uludağ'da bahar karı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da Nisan ayı ortası olmasına rağmen lapa lapa kar yağıyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da Nisan ayı ortası olmasına rağmen lapa lapa kar yağıyor. Kayak sezonunu kapatan Uludağ'da pistlerde kayak yapacak kadar kar var.


Kayak sezonunu kapatan Uludağ'da nisan ayı gelmesine rağmen kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.


2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'da kar kalınlığı 6 santimetre artarak 26'ya ulaştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün hafif kar yağışı beklenen Uludağ'da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 2 derece olacağı tahmin edilirken, cumartesi ve pazar günlerinde karla yağışının devam etmesini bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.