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Uludağ'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kış turizminin gözde merkezi Bursa Uludağ’da ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Kış turizminin gözde merkezi Bursa Uludağ'da ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.


Uludağ'da Nisan ve Mayıs aylarında açan kardelen çiçekleri, bu yıl karın az düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı.


Toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlayan kardelen çiçeklerini eşsiz güzelliğini ölümsüzleştiren Doğa Fotoğrafçısı Orhan Turhan, "Her yıl mart ve nisan aylarında Uludağ'da kardelenlerin fotoğrafını çekmek bizim için son derece keyifli bir gelenek haline geldi. Kardelen çiçeği soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar" dedi.

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