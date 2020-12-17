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Uludağ'da bulutların dansı

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da Bakacak Tepesi görenleri büyülüyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da Bakacak Tepesi görenleri büyülüyor. Bulutların üzerinde şehri izleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.


Türkiye'de kış tatili denince akla ilk gelen yerlerin başında Uludağ geliyor. 2 bin 543 metrelik yüksekliği ile sadece kış aylarında değil, her mevsim başka güzel Uludağ'da bulunan Bakacak Tepesine çıkan vatandaşlar bulutların üzerinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bursa'nın tamamına yakınının görülebildiği Bakacak Tepesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Bulutların büyüleyici güzelliği drone ile de kaydedildi.

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