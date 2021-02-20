Uludağ'da çiftçinin ölen ineği ayılara verildi

Bursa'da bir çiftçinin ölen ineği yaban hayvanlarına verildi. Bir ayının ineği yedikten sonra kalan kısmını toprağa gömmesi foto kapanla görüntülendi.

Bursa'da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ'da yaban hayvanlarına verildi. Çiftçi, telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü'ne arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi. Ekipler ineği alarak Uludağ'da bir noktaya bıraktı ve foto kapan kurdu. Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra gelen ayı ineği yedi. Kalan kısmını ise toprağa gömdü. Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülen ayının toprak atma anları da foto kapana yansıdı.

Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan telefinde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini hatırlattı. Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyveler de yaban hayvanlarına verilebiliyor.