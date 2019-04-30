Uludağ'da dağ bisikleti heyecanı başlıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da downhill heyecanı başlıyor.

Bisiklet sporunun dalları olan tepe inişi (downhill) ve dayanıklılık (enduro) sporunu yaygınlaştırmak maksadıyla düzenlenen Uludağ Downhill - Enduro Festivali'nin ikincisi 4-5 Mayıs tarihlerinde Bursa'da yapılacak.

Türkiye'nin dört bir yanından birçok sporcunun katılacağı festivale ilginin geçen seneye göre daha fazla olması bekleniyor. Bu yılki yarışlarda parkur geçen seneye nazaran farklılık gösteriyor. Downhill sporuna uygun parkurların yapıldığı yarışmada doğru süreyi ölçmek için ilk defa çip sistemi uygulanacak. Bu yıl ikincisini düzenledikleri festivali geleneksel hale getireceklerini belirten Gökmen Binici, downhill sporunun gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.