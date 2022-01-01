İhlas Haber Ajansı

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Uludağ'da Danimarkalı turist kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Bursa’dan Uludağ’a yürüyüşe çıkan ve kaybolan Danimarka uyruklu kişinin arama çalışmalarına başlandı.

Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolan Danimarka uyruklu kişinin arama çalışmalarına başlandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden Uludağ'a yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Kaybolan Danimarka uyruklu Yusuf S. ile telefonla görüşen jandarma ekipleri, şahsın Kestel Alaçam- Orhaniye mevkiinde olduğunu tespit etti.


Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını başladı. Kayıp şahsın yerinin tam olarak tespit edilmesi için insansız hava aracı da talep edildi.

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