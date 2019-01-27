Uludağ'da düşe kalka kayak keyfi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da acemi kayakçılar renkli görüntüler oluşturdu.

Sömestr tatilinde kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a tatilciler büyük ilgi gösteriyor. Otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı zirvede pistler doldu, taştı. Hafta sonu olması sebebiyle günübirlik gelen tatilciler de karın tadını çıkarttı. Kar kalınlığı 160 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı en yüksek eksi 3, en düşük ise eksi 9 olarak ölçüldü.

Acemi kayakçılar pistleri renklendirdi

Öte yandan ilk kez kayak yapan acemi kayakçılar her zamanki gibi pistlerin renkli yüzü oldu. Düşe kalka kayak yapan acemi tatilciler, bazen hafif kazalara sebebiyet verdi. Ayrıca küçük yaştaki kayakçılar pistlerin tozunu arttırdı.

Uludağ'ı çok iyi bulduklarını belirten tatilciler, "Düşe kalka kayak yapıyoruz. Daha yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Uludağ çok kalabalık ve çok güzel" dedi.