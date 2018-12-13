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Uludağ'da fırtınadan sonra açan güneş tatilcileri sevindirdi

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından pistler açıldı.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından pistler açıldı. Tatilciler karın keyfini çıkarmak için Uludağ'a akın etti. Kar küreme araçları da yol kenarında biriken karları temizliyor.


Otelcilerin sezonu açtığı Uludağ'da yoğun kar yağış sonrasında pistler kayak yapacak hale geldi. Geçtiğimiz günlerde şiddetli kar yağışı ve tipi olan Uludağ'da bu gün yaz havası yaşanırken, gezmeye gelen tatilciler kar topu oynayarak eğlendi. Kar kalınlığının 44 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yazdan kalma güneşli bir hava görülürken, vatandaşlar da kayak sezonunu açtı. Yaklaşan yılbaşı tatili sebebiyle otellerin tamamının rezervasyon oranları yüzde 80'e çıktı.


Marmaris'ten balayı tatiline geldiklerini belirten Giray Çakır, "Marmaris'ten balayı tatiline geldik. Normalde dün gelecektik ama televizyonlardan izlediğimiz kadarı ile fırtına ve tipinin yoğun olması ile bu güne erteledik. Bugün güneşli bir hava karşıladı bizi burada. Kar kalınlığı tam yetmese de 45 santim kar var. Eğleniyoruz, yaklaşık bir hafta burada kalacağız" dedi.

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