Uludağ'da Gülşen rüzgarı

Sanatçı Gülşen, kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da konser verdi.

Uludağ'ın en renkli festivali, 10. gününde Gülşen konserine ev sahipliği yaptı.

Sahneye göz kamaştırıcı kırmızı elbisesiyle çıkan Gülşen, ''Benim için bir Uludağ klasiği. Her yıl burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bugüne özel harika bir repertuvar hazırladık. Umarım spor yapmışsınızdır, çünkü kondisyona ihtiyacınız olacak. Sesim ile hepinizin içini ısıtacağım'' dedi.

Sanatçı, bu sözlerinin ardından, ''Dan Dan'', ''Yatcaz Kalkcaz'', ''Bir Fırt Çek'', ''Irgalamaz Beni'', ''Of Of'' gibi akıllarda yer etmiş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen sevenleri için seslendirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kendisine eşlik eden dansçıları ile birlikte performansa imza atan Gülşen, konserinin finalini ''Bir İhtimal Biliyorum" şarkısı ile noktaladı. Hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye dönen ünlü popçu, "Dan Dan" şarkısı ile final yaptıktan sonra alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.