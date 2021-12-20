Uludağ'da hafta sonu günübirlikçi yoğunluğu

Uludağ'da sezonun açılmasıyla ilk hafta sonunda 35 bin kişi zirveye akın etti. Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da sezonun açıldığı ilk hafta sonu pistlerde yoğunluk olsa da hava şartları kayakçılara zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı, fırtına ve zaman zaman buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma, karayolları ve Milli Park ekiplerinin aldığı tedbirler sayesinde yoğunluğa karşı herhangi bir yol kapanması ya da üzücü bir olay yaşanmadı.

Kayak ve kış turizminin önemli yerleri arasında ola Uludağ'da kayak sezon açıldı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Uludağ'da hava sıcaklığı zaman zaman eksi 13 dereceye kadar düştü. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra araçlarıyla ve teleferikle 35 bine yakın günübirlikçinin de geldiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı.

Milli Park gişelerinden iki günde 7 bin 730 araç geçiş yaparken, teleferikle de hafta sonu 5 bine yakın kişi giriş yaptı. Milli Park gişelerinde dün kuyruk yaşanırken, görevliler vatandaşları bekletmemek için çaba sarf etti. Jandarma ekipleri ise kar lastiği ya da zincir olmayan araçların çıkışına izin vermedi.

Sarıalan, Kirazlıyayla ve Oteller Bölgesi'nde kar topu oynayıp mangal yapan vatandaşların yanısıra beyaz örtünün 10.kilometreden itibaren etkili olması sebebiyle bazı vatandaşlar da araçların yol kenarına çekerek piknik yaptı.

Otellerde doluluk oranlarının yüzde 55'i bulduğu, yılbaşı için rezervasyonların devam ettiği öğrenildi.