Bursa'da Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ'a çıkmak isteyenler yoğun trafikle karşılaşırken, pistler ise dolup taştı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 151 santimetre olarak ölçüldüğü zirvede hava sıcaklığı en düşük eksi 13, en yüksek ise eksi 8 derece. Tatilciler ise, karlı havada pistlere akın ederek, tatilin keyfini doyasıya yaşıyor. Acemi kayakçılar renkli görüntüler oluştururken, düşe kalka kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.