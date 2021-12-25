Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kış ve kayak turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşıyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışının iyi gittiği Uludağ Sarıalanda kar kalınlığı 72 santimetreyi bulurken, oteller bölgesinde ise 60 santimetrenin üstüne çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ'da hava durumu -8 ile -10 dereceleri gösterse de pistler boş kalmadı. Rüzgarın yoğun hissedildiği Uludağ'da güneş kendini gösterse de zaman zaman bulutların etkisi ile kararan hava gözlemlendi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar da Uludağ'ı sevdiklerini dile getirirken, kayak yapmanın da keyifli ve zor olduğunu ifade ettiler.