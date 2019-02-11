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Uludağ'da hayat devam ediyor

Uludağ’da dün gece meydana gelen silahlı kavganın ardından hayat devam ediyor.

Uludağ'da dün gece meydana gelen silahlı kavganın ardından hayat devam ediyor. Pistlerde fazla yoğunluk görülmezken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.


Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da dün akşam meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından sabah saatlerinden itibaren zirvede hayat normale döndü. Otelde kalan tatilciler yine pistlere akın etti. Hafta içi olması sebebiyle pistlerde fazla yoğunluk olmadığı görüldü. Yine de tatilciler karın tadını çıkartmaya devam ediyor.



Jandarma tedbirlerini arttırdı


Öte yandan, dün akşamki olayın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zirvede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kara yolu ile yukarıya çıkan tatilcilerin kimlik bilgileri sorgulanırken, ekipler Uludağ'da kontrolü elden bırakmıyor. Jandarma ekiplerinin 237 personelle olayların devamının gelmemesi için çalışmaları sürüyor.

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