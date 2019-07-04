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Uludağ'da ıhlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dağlık araziye ıhlamur toplamaya çıkan Kamil Pekiş (82) ağaçta dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ayağı kırıldı, omuzu çıktı. Çıkılması güç bir yamaçta yaralı vaziyette mahsur kalan Pekiş, telefonla yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sarp arazide mahsur kalan vatandaşı ip yardımıyla kurtardı. Yamaçtan çıkartılan vatandaş, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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