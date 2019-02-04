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Uludağ'da kar faciası

Uludağ’da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 6 kişi yaralandı.

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki karlar vatandaşların üzerine düştü. Tam bir can pazarı yaşanırken, kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gönderildi. Ekipler kar kütlesinin altında kalan 6 kişiyi kurtardı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.

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