Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da tipi şeklinde kar yağmasının ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Karayolları ekiplerine bağlı iş makineleri gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağışlarının pazartesi gününe kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı zirveyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Uludağ'da, bazı araçlar da kara saplanarak yolda kaldı. Vatandaşların yardımlarıyla araçlar saplandıkları yerden çıkarılırken, iş makineleri de gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde başlayıp etkisini arttıran kar yağışı tipiye döndü. Dağ yolu ulaşıma kapandı. Kar küreme araçlarının sevk edildiği yollar temizleniyor. Tipi şeklinde yağan kar sonucunda Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 101 santimetreye ulaştı.