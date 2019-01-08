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Uludağ'da kar kalınlığı 122 santime yükseldi

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı.


Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son yağışların ardından Uludağ'da kar kalınlığı 111 santimetreden 122 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 12, en yüksek sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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