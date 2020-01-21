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Uludağ'da kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da dün sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı sevindirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da dün sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı sevindirdi. Kar kalınlığı 27 santimetre artarak 137 santimetreye ulaştı.


Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 137 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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