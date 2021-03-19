Uludağ'da kar kalınlığı 140 santimetreye yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hafta sonu yağış beklenen Bursa'da, sıcaklıkların salı gününe kadar artması bekleniyor.

Son tahminlere göre bugün Bursa yağmurlu, sıcaklık en yüksek 11, en düşük 3 derece olacak. Cumartesi günü yağmur yerini pazar günü sağanak yağışa bırakması beklenirken hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselecek.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bugün karla karışık yağmurlu, sıcaklığın en yüksek 10, en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 140 santimetreye yükseldi.