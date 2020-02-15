Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 160 santimetre olarak ölçüldü.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'daki kar kalınlığı 160 santimetre ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 2, en yüksek sıfır derece olarak bildirildi. Bugün Uludağ'da kar yağması beklenirken, yarın ise havanın bulutlu olacağı tahmin ediliyor.