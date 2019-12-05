Kış turizminin en önemli mekanlarından biri Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bununla birlikte otellerdeki hazırlıklar tamamlanıp misafir kabul etmeye başladı. Yılbaşına sayılı günler kala otellerdeki rezervasyonların ise dolu olduğu öğrenildi.

Kış turizmi merkezi Uludağ kendini kışa hazırladı. İki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bununla birlikte oteller hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Yılbaşına sayılı günler kala oteller rezervasyonlarını doldurdu.

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ'da yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşınca, ziyaretçilerin araçlarıyla çıkmaları da zorlaştı. Jandarma ekiplerinin iki gündür sürdürdüğü milli parkalar bölgesinde yol uygulamasında kar ve kış lastiği lastiği olmayan araçların yukarı çıkışlarına izin verilmediği öğrenildi.

Diğer yandan dört gündür kayıp olan iki dağcıyı arama çalışmaları devam ettiği için amatör ya da profesyonel şekilde zirveye tırmanış izini verilmediği öğrenildi.