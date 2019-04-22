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Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı

Uludağ’da kar kalınlığı nisan ayında yağan karla birlikte 39 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar kalınlığı nisan ayında yağan karla birlikte 39 santimetreye ulaştı.


Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu 31 Mart'ta sona ererken, nisan ayında sürpriz şekilde yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı tekrar 39 santimetreye ulaştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, bugün ve yarın parçalı bulutlu, çarşamba günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

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