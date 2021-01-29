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Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı son yağışların ardından 68 santimetreyi buldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından 68 santimetreyi buldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'daki kar kalınlığı 2 gün yağan kar yağışların ardından 18 santimetre artarak 68 santimetreye yükseldi.


Uludağ'da bugün için sıcaklığın en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin edilirken, cumartesi ve pazartesi kar yağışı bekleniyor.

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